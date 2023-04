Aruba Drive: spazio e libertà in cloud, senza limiti

Immagina uno spazio illimitato sul cloud dove poter depositare qualunque file. Immagina di potervi caricare tutto il tuo archivio fotografico. Immagina di potervi inserire anche tutti i tuoi documenti di lavoro. Potresti anche creare una cartella con tutti i tuoi documenti personali, da poter così avere sempre a portata di mano per qualsiasi esigenza. Immagina inoltre che in questo spazio senza limiti potresti aggiungere progetti da condividere con altri, decidendo chi, come e quando può entrare: decidi tu, con pieno controllo.

Immagina, sogna, infine attivalo: da oggi è possibile, grazie al nuovo Aruba Drive.

Aruba Drive

La promessa è di quelle che si fanno notare: “spazio illimitato” significa esattamente quello che queste due parole indicano. Nessun limite, insomma, perché il focus non deve essere la quantità dei file che vi si depositano, ma la facilità con cui è possibile accedere a questi documenti per attingervi informazioni in qualsiasi momento possa tornare utile. I costi estremamente accessibili del servizio rendono Aruba Drive una novità importante, che costringe chiunque a ripensare le proprie abitudini di archiviazione.

Perché acquistare servizi cloud di maggior costo e limiti più restrittivi? Perché investire in onerosi e fragili hard drive locali? Perché continuare a tenere immagini e ricordi su dispositivi mobili che si potrebbero rompere o perdere in qualsiasi momento?

Sono tre le opzioni disponibili:

Aruba Drive Easy (50€/anno)

Soluzione pensata per archivio e digitalizzazione senza limiti di spazio: una vera e propria cartella in cloud per depositarvi tutti i file che si intendono conservare

(50€/anno) Soluzione pensata per archivio e digitalizzazione senza limiti di spazio: una vera e propria cartella in cloud per depositarvi tutti i file che si intendono conservare Aruba Drive Advanced (100€/anno)

Soluzione di tipo professionale per l’archiviazione, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci: ecco come massimizzare l’efficienza attraverso una migliore organizzazione della quotidianità

(100€/anno) Soluzione di tipo professionale per l’archiviazione, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci: ecco come massimizzare l’efficienza attraverso una migliore organizzazione della quotidianità Aruba Drive Professional (300€/anno)

Soluzione ottimale per gruppi, team o famiglie che intendono mettere insieme spazi condivisi di archiviazione, strumenti integrati e accesso multiplo fino a 10 utenze

Fino al 30 Maggio 2023 è valida una promozione che prevede uno sconto del 50% per il primo anno, su tutti i piani.

Se la prima soluzione è quella prettamente immaginata per la propria dimensione privata, il secondo è pensato più estesamente per un utilizzo con requisiti professionali; la terza soluzione è invece più espressamente progettata attorno ad un utilizzo comune e condiviso: che sia per famiglie o per team di lavoro, l’accesso multiplo consente archiviazioni comuni, collaborazioni semplici e gestione facilitata dei permessi di accesso ed elaborazione.

Tutto inizia con un nome a dominio

Il tutto nasce con una caratteristica peculiare: il primo passo da compiere per l’allestimento del proprio spazio consta nella registrazione di un dominio, il quale diventa l’estensione digitale della propria identità e che si tramuta direttamente nella porta d’accesso al proprio contenitore senza limiti. Una volta registrato il dominio non resterà che iniziare il caricamento dei file, secondo il proprio ordine e le proprie logiche, affinché possano essere sempre facilmente reperibili. La soluzione ideale è quella della diretta sincronizzazione con i propri device: così facendo la cartella cloud diventa la base di tutti i propri file, sapendo di:

poter contare sulla sicurezza di uno spazio online presso cui trovare tutto quel che serve, quando serve poter disporre di un servizio di backup continuo e affidabile, che possa garantire di non perdere mai i propri file più importanti o i propri ricordi più preziosi poter attingere ad uno spazio ordinato secondo logiche aderenti alle abitudini dell’utente, che metta sempre facilmente a disposizione tutto ciò di cui si necessita

Sincronizzazione, condivisione, Nextcloud

La sincronizzazione automatica è uno step fondamentale per mettere il cloud al centro della propria esperienza e per mettere realmente ogni file sotto lo stretto controllo dell’autore. “Controllo” non significa però soltanto potere di caricamento o cancellazione, ma si va anche ben oltre. L’admin, ad esempio, ha la possibilità di condividere i file con chiunque, concedendo specifiche autorizzazioni di accesso a file o cartelle per consentire una libera – e ben perimetrata – consultazione. Inoltre, grazie a Nextcloud, è possibile agire sui documenti senza necessità di download alcuno: la piattaforma di produttività, direttamente sviluppata sulla base della suite LibreOffice, permette di elaborare file quali DOCX, PPTX, XLSX e altri ancora, così da poter agire facilmente e rapidamente su qualsiasi documento senza dover investire in suite terze.

“Senza limiti” diventa quindi anche “tutto compreso”. I privilegi del cloud portano ad una soluzione di questo tipo con costi di accesso assolutamente minimi e tali da aprire ad un orizzonte nuovo per quanti stanno cercando il giusto spazio presso cui depositare i propri archivi. Accedere al proprio dominio ed alla propria repository diventa un varco spazio/temporale verso la propria dimensione digitale: all’interno ci si può depositare tutta la propria vita (tanto privata quanto professionale), condividendo le risorse o nascondendole in base all’utilità, ma soprattutto sapendo che al costo di pochi euro annui si avrà un mare di libertà entro cui potercisi muovere: uno spazio di manovra senza pari, sul quale misurare la propria capacità di produrre fotografie, documenti, report, preventivi, fatture o qualunque altro file.

Aruba Drive: libertà illimitata

Uno spazio senza limiti è una proposta dirompente poiché abbatte la necessità di compromessi ed il dovere di scomode scelte. Uno spazio illimitato è una dimensione dell’essere: significa poter accogliere in digitale tutta quella che è la nostra dimensione materiale, lasciando che uno strumento di sincronizzazione automatica porti sul cloud quel che servirà altrove, in un secondo momento, quando e come lo si deciderà in modo estemporaneo.

Con un solo account è possibile avere dominio, 5 caselle di posta da 1 GB, webmail e tutto lo spazio che si desidera. Con pochi euro annui si può allestire qualcosa di utile, prezioso e affascinante: qualcosa che ha molto a che fare con il concetto di libertà, poiché abbatte limiti ed esplode potenzialità. Aruba Drive può cambiare per molti il modo di intendere il cloud, stabilendo sul dominio prescelto il baricentro della propria dimensione digitale.

In collaborazione con Aruba