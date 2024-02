Aruba Fibra: 10 Gbps in sconto e senza costi d'attivazione

Aruba Fibra è pronta a portare la vera fibra ottica dentro casa tua. Capace di proporre un servizio eccellente ad una velocità assurda e con un prezzo top, adesso è anche possibile usufruire di un ulteriore sconto, senza dover nemmeno pagare l’attivazione del servizio. La promozione in questione è valida ancora per qualche mese, perciò non fartela scappare!

Aruba Fibra a 17,69€ al mese e senza attivazione

Partiamo dall’offerta disponibile: Aruba Fibra è attivabile al costo di 17,69€ al mese per 6 mesi. Il prezzo poi diventerà 26,47€, ma comunque risparmierai una buona cifra oltre che la spesa dell’attivazione, completamente gratuita. Al costo di 19,89€ invece potrai avere lo stesso servizio nella versione All-In, includendo il router wi-fi a noleggio e le chiamate nazionali illimitate. A prescindere da quale opzione sceglierai, fino al 29 aprile potrai accedere all’incremento del download fino a 10 Gbps al costo di 12€ al mese (contro i 24€ classici).

Per scoprire se la tua zona è coperta, ti basterà seguire questo link e inserire il tuo indirizzo: nel caso in cui non fosse ancora arrivata da te la fibra FTTH, potrai comunque sottoscrivere un abbonamento FTTC Aruba Promo allo stesso prezzo, senza costi d’attivazione.

Aruba Fibra infine, propone anche una serie di servizi davvero interessanti: primo su tutti, il fatto che potrai uscire dall’abbonamento in qualsiasi momento, pagando soltanto 20€ per la disdetta. Nel caso invece ti servisse uno stop, eventualmente per periodi lontani dalla tua casa o per vacanze, potrai sfruttare lo Stop&Go, che ti darà la possibilità di bloccare per 30 giorni consecutivi (all’anno) il servizio. A tutto questo, infine, va aggiunto un servizio di supporto e assistenza H24, dotato di operatori a disposizione sul territorio nazionale che sapranno aiutarti in qualsiasi istante in caso di problematiche.

