Aruba: Fibra a 17,69€ SENZA Costi di Attivazione

Aruba continua a proporre la sua OFFERTA per avere internet a casa che compete direttamente con la Fibra di Iliad SENZA costi di attivazione. Fra poco dunque analizzeremo nel dettaglio l’offerta del provider italiano entrato da poco nel mercato italiano ma che nel campo delle telecomunicazioni sta già facendo parlare di sé in senso positivo.

Aruba Fibra: PROMO SENZA costi di attivazione a partire da 17,96€

La tariffa prevede la navigazione ad internet flat disponibile 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH su rete Open Fiber senza Modem incluso a soli 17,69 euro ogni mese per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale previsto per il primo anno, l’abbonamento prevederà il rinnovo a 26,47 euro mensili. Inoltre, è possibile usufruire dell’offerta con apparato compreso nel costo mensile con una spesa di 19,89€.

I pacchetti, quindi sia quello con Modem che quello senza, hanno la possibilità di aggiunta di alcuni servizi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile estendere l’upload a 500 Mbps con una spesa mensile aggiuntiva di soli 2 euro. In alternativa, ci sono anche le chiamate illimitate (già incluse nella promo con Modem incluso) a 4 euro in più al mese, l’indirizzo IPv4 statico a 3 euro mensili oppure il Modem Wi-Fi a noleggio a soli 2,20 euro in più.

In entrambi i casi, Aruba ha un’opzione che nelle altre promozioni proposte dai vari competitor non è presente. Stiamo parlando della Stop&Go! che permette di mettere in stand-by il proprio abbonamento per 30 giorni consecutivi ogni anno.

La promozione senza Modem e quella con Modem incluso e chiamate senza limiti gratis hanno entrambi il costo di attivazione azzerato anche nel caso di copertura in Aree Bianche.

