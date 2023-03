Aruba Fibra: fino a 2500€ in meno col Bonus MISE

Grazie all’iniziativa promossa dal MISE anche Aruba ti propone la possibilità di risparmiare fino a 2.500€ sulla tua Fibra. Questa scontistica è valida per tutti i possessori di Partita IVA, quindi sia per le Aziende sia per i piccoli imprenditori o liberi professionisti.

Aruba Fibra: ecco come usufruire del Voucher MISE

Anche Aruba come altri operatori di telefonia partecipa all’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco le tariffe disponibili con il voucher:

Fibra Aruba PRO XL: è la PROMO Full Optional di Aruba che ti offre internet illimitato fino a 2.5 Gigabit/s in download e 1 Gigabit/s in upload, chiamate illimitate dal telefono fisso verso qualsiasi numero mobile e fisso nazionale, indirizzi IPv4 e 6 di tipo statico, assistenza disponibile 24 ore su 24 tramite chat e molto altro ancora. In questo caso, il Voucher viene applicato per ben 36 mesi e permette di avere un risparmio pari a 2000€ . In sostanza, pagherai solo l’IVA pari a 12,21 euro al mese .

Fibra Aruba PRO: prevede internet senza limiti in FTTH, chiamate illimitate in Italia, Modem Wi-Fi 6, indirizzi IPv4 e IPv6 statici, l'assistenza dedicata disponibile via chat ad ogni ora del giorno. L'upgrade di velocità, in questo caso, è disponibile a pagamento. Lo sconto che viene applicato per questa offerta è pari a 500 euro per 18 mesi. Il canone è interamente scontato per tutta la durata dell'abbonamento. Scegliendo questa tariffa, si pagherà soltanto l'IVA pari a 6,11 euro al mese.

Bonus MISE: costi ed altro

Attivare la Fibra di Aruba per Aziende o per possessori di Partita IVA è davvero semplicissimo. Basterà fare click qui e seguire le indicazioni.

Non è previsto alcun contributo iniziale ed inoltre è possibile uscire senza vincoli con soli 16,40€ IVA esclusa. Le offerte che abbiamo visto sinora sono disponibili anche nelle Aree Bianche senza alcun sovrapprezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.