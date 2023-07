Aruba Fibra, FTTH a 19,89 euro: approfitta ora

Aruba ha recentemente introdotto un’offerta irresistibile sui propri piani in fibra ottica FTTH, rivolti a privati ​​e aziende che necessitano di una connessione Internet rapida e affidabile.

Questi piani partono da un prezzo accessibile di € 19,89 al mese. Inoltre, se sei un imprenditore, Aruba offre la possibilità di beneficiare del bonus Internet offerto dal MISE.

Questo bonus ti consente di usufruire di diversi mesi di abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Aruba Fibra offre una gamma di offerte su misura

Aruba ha introdotto un’offerta per uso privato. L’opzione iniziale è il pacchetto Fibra Aruba All-in, disponibile a una tariffa scontata di 19,89 euro al mese per i primi sei mesi.

Questo piano completo comprende un router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, un indirizzo IPv6 fisso e supporto chat 24 ore su 24.

Inoltre, il servizio Stop&Go consente di sospendere temporaneamente la connessione, particolarmente vantaggiosa in caso di assenze prolungate. Dopo il periodo promozionale, il canone mensile sarà di soli 29,90 euro.

Per chi desidera un piano senza router e la possibilità di effettuare chiamate nazionali illimitate, è disponibile l’opzione Aruba Fibra al costo di 22,47 euro al mese per i primi ventiquattro mesi.

È possibile includere router e chiamate illimitate a un canone mensile nominale. Vale la pena notare che né l’attivazione né il processo di migrazione comportano costi aggiuntivi, aumentando ulteriormente l’appeal di questa offerta.

Mettere in funzione la fibra Aruba è un processo semplice che può essere eseguito in pochissimo tempo.

Tutto quello che devi fare è seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, fai clic sul collegamento fornito per accedere al portale di connessione.

Successivamente, sfoglia le offerte disponibili e scegli quella che si allinea alle tue esigenze specifiche. Una volta effettuata la selezione, procedi alla sezione di pagamento e scegli il metodo di pagamento che preferisci.

Infine, completa l’acquisto e, in pochi minuti, sarai pronto per la connessione Internet ad alta velocità di Aruba a un prezzo che non ti farà sbancare.

È importante notare, tuttavia, che questa promozione è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi non perdertela.

