Aruba Fibra MISE: ecco le PROMO per la tua Azienda

Oggi vediamo le due proposte di Aruba per avere la Fibra scontata grazie al Voucher MISE. Queste offerte sono disponibili solo per chi ha la Partita IVA, non è possibile usufruire dello sconto MISE per i Privati.

Aruba Fibra MISE: ecco le offerte del provider italiano

Aruba prevede ben due proposte per la tua Azienda scontate di parecchio grazie al Voucher del Ministero per lo Sviluppo Economico. Vediamolo assieme:

Fibra Aruba PRO XL: la prima proposta per chi possiede una Partita IVA prevede internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo in download ed 1 Gigabit al secondo in upload , chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi numero mobile o fisso nazionale, indirizzi IPv4 e IPv6 statici inclusi, Modem con Wi-Fi 6 compreso nel prezzo e un’assistenza disponibile a qualsiasi ora. Tutto questo a 12,21 euro mensili per 36 mesi. Lo sconto applicato in questo caso ammonta a 2000 euro .

prevede fino a in ed in , verso qualsiasi numero mobile o fisso nazionale, indirizzi e statici inclusi, con compreso nel prezzo e un’assistenza disponibile a qualsiasi ora. Tutto questo a per 36 mesi. Lo applicato in questo caso ammonta a . Fibra Aruba PRO: la tariffa che segue è anche la più economica disponibile a listino. Questa offre internet senza limiti 24 ore su 24 in FTTH, chiamate senza limiti e verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, indirizzi IPv6 e IPv4 statici inclusi nel canone mensile, Modem Wi-Fi e molto altro ancora. Tutto questo a soli 6,11 euro mensili per 18 mesi. Per questa promozione lo sconto è di 500 euro.

Costi ed altro

Le promozioni che abbiamo descritto sinora non hanno alcun contributo richiesto per l’attivazione. Le soluzioni sono richiedibili ONLINE in completa autonomia.

