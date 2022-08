Aruba Fibra: PROMO per 6 mesi a soli 17,96€

La PROMO Aruba Fibra senza Modem è ora disponibile ONLINE con prezzo scontato per soli 6 mesi. Questa volta, è possibile aderire alla promozione fino al 30 Novembre 2022. Viceversa, per l’offerta Full Optional denominata Fibra Aruba All-in Promo è ancora valida la scontistica per ben 12 mesi. Vediamo dunque le due alternative attualmente disponibili.

Aruba Fibra: PROMO per 6 MESI da 17,96€

Come abbiamo detto all’inizio, ci sono due tipi di promozioni. La prima non include il Modem, mentre, la seconda prevede il Modem e molto altro:

Fibra Aruba Promo : la prima offerta offre internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload . Questo pacchetto è disponibile a 17,69€ al mese per 6 mesi . Al termine del semestre, il prezzo ammonta a 26,47 euro mensili.

: la prima offerta offre internet senza limiti fino ad al in e in . Questo pacchetto è disponibile a . Al termine del semestre, il prezzo ammonta a 26,47 euro mensili. Fibra Aruba All-in Promo: la seconda tariffa è la più costosa ma anche quella più completa. Infatti, oltre ad internet illimitato prevede il Modem in comodato d’uso gratuito e le chiamate dal fisso verso tutti i numeri sia di rete fissa che mobile. Il tutto per soli 19,89 euro mensili per 12 mesi. Dopo l’anno scontato, il costo mensile è pari a 29,90 euro.

L’offerta Full Optional e quella senza Modem prevedono la possibilità di aggiungere alcune opzioni extra. Tra le più interessanti troviamo l’upload a 500 Mbps a 2 euro al mese aggiuntivi, oppure, l’indirizzo IPv4 statico a 3 euro in più. Inoltre, in entrambi i casi esiste una feature davvero molto interessante che è una nicchia di Aruba in quanto non è compresa con nessun altro gestore. Stiamo parlando della Stop&Go che permette di mettere in pausa il proprio abbonamento per 30 giorni l’anno.

Tutte e due le offerte che abbiamo visto oggi sono attivabili ONLINE fino al 30 Novembre 2022 e non prevedono costi iniziali per l’attivazione nemmeno nelle Aree Bianche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.