Aruba Fibra: richiedi il bonus internet per il tuo business

Le offerte Aruba Fibra Business sono pensate per le imprese e i professionisti con partita iva, i quali hanno l’ opportunità di accedere alla fibra ottica fino a 2,5 giga a un prezzo scontato, grazie alle agevolazioni previste dal Bonus internet MISE 2023, l’iniziativa del Governo per la digitalizzazione del Paese. PMI, professionisti e partite IVA possono ottenere online uno sconto che è di 500 euro con l’offerta Fibra Aruba Pro e di 2.000 euro con Fibra Aruba Pro XL. Vediamo nel dettaglio le due offerte e come fare a richiedere il bonus.

Offerte Aruba Fibra Business

Aruba fibra aderisce all’iniziativa del bonus internet per aziende e partite iva con le seguenti offerte business:

Fibra Aruba PRO ti mette a disposizione una connessione illimitata in fibra, chiamate nazionali illimitate , il router Wi-Fi, oltre che la possibilità di sfruttare gli indirizzi IPv4 e IPv6 statici, sconti fino all’80% sui prodotti Aruba, assistenza dedicata e chat H24 . Per i primi 18 mesi hai un canone azzerato, durante i quali è però previsto il pagamento dell’IVA (pari a 6,11 euro al mese). In questo caso puoi richiedere il bonus statale fibra di 500 euro .

Per entrambe le tariffe non ci sono costi di attivazione o migrazione. Puoi recedere quando vuoi con 16,40 euro + iva.

Come richiedere il Bonus Fibra Aruba

Ti ricordiamo che potrà essere erogato un solo bonus per ciascuna impresa. Per richiedere online il Bonus internet con Aruba Fibra ti basterà seguire i seguenti passaggi:

Accedi al sito fibra.aruba.it

Scopri se la fibra Aruba raggiunge il tuo indirizzo

Invia la richiesta per il bonus fibra

Attendi l’ok da parte di Infratel

Completa il pagamento e connetti il tuo business alla fibra ottica

