Aruba Fibra: velocità FTTH e convenienza a partire da 17 euro al mese

Se stai cercando la migliore offerta fibra per la tua casa, Aruba ha ciò che fa per te: grazie alla promozione in corso ottieni velocità incredibili a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, senza alcun costo di attivazione. In più, attivando Aruba Fibra online potrai ottenere uno sconto aggiuntivo del 70% su Aruba Drive, una soluzione integrata che ti offre uno spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file.

I due piani Aruba disponibili

Aruba Fibra offre una vera fibra FTTH, “Fiber To The Home,” che ti garantisce velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. Questo significa che puoi goderti streaming senza buffering, scaricare file in un lampo e giocare online senza interruzioni. Non dovrai più preoccuparti nemmeno dei rallentamenti durante le videochiamate.

Aruba ti dà la possibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze. Puoi optare per “Fibra Aruba All-in Promo” che include anche un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate a 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi oppure per “Fibra Aruba Promo” a 17,69 euro al mese per 6 mesi ti permette di selezionare i servizi aggiuntivi che preferisci. In entrambe le offerte, sono inclusi servizi come l’indirizzo IPv6 statico, assistenza e chat H24.

Attivare la tua connessione Aruba Fibra è semplicissimo:

Completa l’acquisto online in pochi minuti, verificando la copertura per comprendere la migliore tecnologia disponibile nella tua zona; Gestisci l’attivazione con il tuo smartphone, scegliendo l’orario che ti è più comodo; Apri la porta al tecnico incaricato, che si occuperà della configurazione con il router Wi-Fi a noleggio incluso; Inizia a navigare con la fibra fino a 1 Gbps

Attivando Aruba Fibra, ottieni un eccezionale sconto del 70% su Aruba Drive. Questa soluzione integrata ti offre uno spazio illimitato per archiviare e condividere i tuoi file.

