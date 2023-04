Aruba: gestisci al meglio le tue fatture elettroniche con 1euro al mese

Se è vero che la fatturazione elettronica è un passo avanti non indifferente per il settore fiscale, non è detto che sia così facile destreggiarsi in un ambito così inesplorato. Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, questo passaggio epocale potrebbe risultare non poco traumatico.

D’altro canto, dal primo gennaio 2024, tutto ciò diventerà una realtà concreta per tutti: anche i regimi forfettari (con un giro d’affari inferiore ai 25.000 euro annui), dovranno per forza passare alla fattura elettronica.

Un grande salto, che può essere più facile adottando gli strumenti più adatti. Con Fatturazione Elettronica di Aruba, sotto questo punto di vista, si può contare su uno strumento facile da utilizzare, capace di offrire un rapporto qualità costo ineguagliabile in questo ambito.

Fatture elettroniche? Ecco lo strumento perfetto per gestirle al meglio

Cosa può offrire Fatturazione Elettronica di Aruba? Stiamo parlando di una soluzione che, attraverso diverse caratteristiche, permette a chiunque di affrontare questa novità nel miglior modo possibile.

Si tratta di 1 GB di spazio cloud, sufficiente per contenere fino a 100.000 fatture. A ciò vengono aggiunte alcune funzioni ideali per facilitare la gestione delle stesse.

Con l’app mobile gratuita, per esempio, è possibile ottenere statistiche e report utili a tenere sotto controllo l’andamento dell’attività. La possibilità di includere il proprio commercialista nella gestione, così come l’import di fatture esterne, sono altri vantaggi da non sottovalutare.

Tutti vantaggi che, infine, sono enfatizzati da una proposta a dir poco conveniente lato economico.

Caratteristiche del servizio:

Invio, ricezione e conservazione a norma

Gestione tramite app gratuita

Dashboard con report e grafici

Collaborazione con il tuo commercialista

Import anagrafiche e fatture

Ricerca aziende sul Registro delle Imprese

Invio email da indirizzo personalizzato

Grazie alla promozione, infatti, è possibile ottenere tutta la comodità di Fatturazione Elettronica di Aruba è disponibile per appena 1,00€ una tantum.

Dopo il primo trimestre, è possibile mantenere il servizio pagando un abbonamento annuale da 25,00€.

La possibile aggiunta di ulteriori funzionalità modulari (con un piccolo costo aggiuntivo) rende questo servizio altamente adattabile a qualunque tipo di professionista e/o azienda.

