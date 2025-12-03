Aruba Hosting: le nuove offerte per siti web e archiviazione cloud

Nel panorama italiano dei servizi web, Aruba continua a rafforzare la sua offerta con piani dedicati alla creazione di siti web, gestione dei domini, posta professionale e archiviazione cloud. Le nuove promozioni includono soluzioni per privati, freelance e aziende che vogliono avviare un progetto online o migrare infrastrutture già esistenti, con un’attenzione particolare a semplicità d’uso, sicurezza e prestazioni.

SuperSite ed Hosting WordPress Gestito

Le proposte spaziano dal Website Builder SuperSite, pensato per chi vuole creare un sito in autonomia, all’Hosting WordPress Gestito che integra strumenti di intelligenza artificiale per accelerare la creazione dei contenuti e automatizzare la manutenzione tecnica. Tra le offerte:

SuperSite (da 17,90 € + IVA/1° anno)

Una soluzione visuale che permette di realizzare siti, blog e piccoli e-commerce senza competenze tecniche. Include editor intuitivo, zero commissioni di vendita e rinnovo a 54 € + IVA.

Hosting WordPress Gestito (da 14,90 € + IVA/1° anno)

Pensato per chi preferisce lavorare con WordPress, integra installazione rapida, aggiornamenti automatici, manutenzione gestita e supporto AI per la creazione dei contenuti. Al rinnovo, il piano passa a 79 € + IVA.

Entrambe le soluzioni includono certificati SSL, backup e infrastrutture basate sui Data Center Aruba certificati Rating 4 (ANSI/TIA-942), un elemento che distingue l’offerta nazionale in termini di continuità del servizio.

Domini, email professionali e storage illimitato con Aruba Drive

Aruba rinnova anche l’offerta dedicata a domini e posta elettronica:

Domini .it e .com disponibili da 3,99 € e 4,99 € il primo anno.

Dominio con email da 0,99 € + IVA/1° anno per chi vuole comunicare con un indirizzo professionale.

Aruba Drive, la soluzione di archiviazione illimitata, parte da 25 € + IVA/1° anno e consente di gestire file, foto e video con strumenti dedicati alla collaborazione.

Gli utenti che possiedono già un dominio Aruba possono accedere a offerte speciali per Microsoft 365, con integrazione completa della suite Office, Teams e strumenti cloud per il lavoro ibrido.

Data Center in Italia, sicurezza avanzata

Le infrastrutture Aruba si basano su Data Center proprietari distribuiti sul territorio nazionale, alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili e certificati ISO 14001, 50001 e 27001. Il servizio hosting integra firewall avanzati, sistemi anti-DDoS, monitoraggio continuo delle vulnerabilità e strumenti automatici per la rimozione dei malware più diffusi. Per conoscere l’offerta completa di Aruba Hosting clicca qui.