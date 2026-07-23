 Hosting web di qualità gratis per un anno: è il momento di scegliere IONOS
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Hosting web di qualità gratis per un anno: è il momento di scegliere IONOS

Con la nuova promo di IONOS è possibile accedere a un servizio di web hosting di qualità gratis per un anno, ecco la promo da attivare oggi.
Hosting web di qualità gratis per un anno: è il momento di scegliere IONOS
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Con la nuova promo di IONOS è possibile accedere a un servizio di web hosting di qualità gratis per un anno, ecco la promo da attivare oggi.
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È il momento giusto per scegliere IONOS e sfruttare un servizio di web hosting completo e vantaggioso. Per i nuovi clienti, infatti, è oggi  possibile attivare il piano Plus, normalmente proposto con un prezzo di 10 euro al mese + IVA, con un costo di 0 euro al mese per 12 mesi. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà al costo di 9 euro + IVA al mese. L’offerta può essere richiesta tramite il sito ufficiale di IONOS, accessibile dal box qui sotto. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter contare su un servizio di hosting di qualità con condizioni realmente vantaggiose, per tutti gli utenti.

Accedi qui all’offerta di IONOS

Hosting di qualità, gratis per un anno con IONOS

La versione Plus del servizio di hosting proposto da IONOS prevede la possibilità di sfruttare 200 GB di spazio NVMe, con un accesso esteso alle risorse del server e con 2 caselle e-mail incluse. Da segnalare che c’è anche un dominio omaggio per un anno.

A disposizione degli utenti che si affidano a IONOS, inoltre, troviamo lo scanner antimalware per siti web. IONOS, inoltre, aggiunge datacenter europei e un’assistenza in italiano per un supporto completo ai propri clienti.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, ora disponibile in modo gratuito per un anno, massimizzando la convenienza per il cliente.

Scegliere un servizio di hosting di qualità è oggi fondamentale e poter accedere a una soluzione come quella proposta da IONOS senza alcun costo per un anno e con condizioni comunque vantaggiose successivamente può fare la differenza.

La promo descritta è valida solo per un breve periodo e può essere attivata, in pochi passaggi, direttamente tramite ilsito ufficiale di IONOS, accessibile premendo sul box qui di sotto.

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Pubblicato il 23 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
23 lug 2026
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