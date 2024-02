Aruba Hosting: soluzioni avanzate per il tuo progetto online

Aruba offre una vasta gamma di soluzioni di hosting che si adattano ad ogni tipo di progetto online, combinando tecnologia all’avanguardia e sicurezza.

Dalle email ai siti e-commerce, Aruba utilizza tecnologie avanzate per offrire un’ampia gamma di strumenti e garantire performance elevate.

Dominio con email e opzioni di hosting

Tra le soluzioni proposte da Aruba troviamo:

Dominio con email : A partire da solo 0,99 € + IVA per il primo anno, Aruba offre indirizzi email personalizzati per comunicare professionalmente.

: A partire da solo 0,99 € + IVA per il primo anno, Aruba offre indirizzi email personalizzati per comunicare professionalmente. Hosting Linux e Windows : Con piani a partire da 11,90 € + IVA per il primo anno, Aruba fornisce soluzioni di hosting flessibili per gli sviluppatori che desiderano avere pieno controllo sul loro spazio web.

: Con piani a partire da 11,90 € + IVA per il primo anno, Aruba fornisce soluzioni di hosting flessibili per gli sviluppatori che desiderano avere pieno controllo sul loro spazio web. WordPress e WooCommerce : A partire da 19,90 € + IVA per il primo anno, Aruba offre strumenti per creare siti web ed e-commerce con facilità.

: A partire da 19,90 € + IVA per il primo anno, Aruba offre strumenti per creare siti web ed e-commerce con facilità. SuperSite Easy e Professional : Queste soluzioni, disponibili a partire da 17,90 € + IVA per il primo anno, sono ideali per chi vuole creare un sito web, un blog o un e-commerce, senza commissioni.

: Queste soluzioni, disponibili a partire da 17,90 € + IVA per il primo anno, sono ideali per chi vuole creare un sito web, un blog o un e-commerce, senza commissioni. Aruba Drive: A partire da 25,00 € + IVA per il primo anno, Aruba Drive offre spazio illimitato per archiviare, condividere e gestire file in modo sicuro.

Sicurezza e tecnologia

I servizi Hosting di Aruba si basano su un’infrastruttura tecnica all’avanguardia per garantire sicurezza ed efficienza. Inoltre, Aruba si impegna per l’ambiente, utilizzando energia rinnovabile per alimentare i suoi Data Center. La sicurezza dei dati e dei siti web è garantita da avanzati controlli di sicurezza automatici operativi ogni giorno.

Assistenza clienti

Aruba offre un supporto clienti specializzato disponibile 24/7, offrendo assistenza rapida ed efficiente. Il servizio garantisce assistenza telefonica e via ticket, oltre ad una live chat in tempo reale.

Per conoscere tutti i servizi offerti da Aruba clicca qui.