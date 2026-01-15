Aruba Hyper Hosting supera i limiti dell'hosting tradizionale

C’è una new entry nel catalogo di Aruba: è Hyper Hosting, soluzione chiavi in mano pensata per andare incontro a chi gestisce progetti digitali mission-critical nei quali non sono ammessi cali di prestazioni o interruzioni. È una necessità avvertita sempre più da aziende, e-commerce e professionisti.

Cos’è e come funziona Aruba Hyper Hosting

Ciò che fa è andare oltre i limiti dell’hosting tradizionale in cui spesso le risorse sono condivise, senza però obbligare a fare i conti con la complessità operativa e l’imprevedibilità dei costi tipiche delle infrastrutture cloud enterprise a consumo. Mette a disposizione di ogni cliente 8 vCPU, 16 GB di RAM e un indirizzo IP completamente dedicati, per far fronte anche ad aumenti improvvisi del traffico. Ecco le parole di Gabriele Sposato, Direttore Marketing.

Sempre più organizzazioni scelgono di investire in soluzioni digitali che devono essere affidabili oggi e pronte a sostenere le esigenze di domani. Hyper Hosting nasce per rispondere a questo approccio, offrendo un’esperienza hosting di livello superiore.

L’architettura è progettata per supportare carichi di lavoro elevati, senza compromettere stabilità e continuità del servizio. Sono inclusi storage e traffico illimitati, così da poter ospitare grandi moli di contenuti senza vincoli, nemmeno in termini di visite. Lo stesso vale per i database, protetti da sistemi di backup automatici integrati. Prosegue Sposato.

Con questo nuovo servizio integriamo e ampliamo l’offerta hosting Aruba con la nostra proposta più evoluta: una soluzione top di gamma che permette di superare i limiti dell’hosting tradizionale e di scegliere fin da subito prestazioni dedicate, stabilità e costi prevedibili.

Sono due le versioni disponibili: Hyper Hosting Linux per qualsiasi sito o applicazione web su stack LAMP e Hyper Hosting Gestito per WordPress dedicato ai siti basati su WordPress. Condividono le stesse risorse hardware e gli stessi servizi inclusi, differenziandosi per il livello di gestione applicativa. Ad esempio, il secondo ha un assistente AI, ambienti di staging per i test, aggiornamenti controllati e sistemi di rilevamento delle vulnerabilità.

Concludiamo segnalando gli strumenti integrati per la resilienza digitale e la gestione delle comunicazioni

aziendali. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.