Aruba porta la fibra ad alta velocità FTTH a casa tua a partire da 19€

Non c’è niente di più frustrante di video che si caricano lentamente o pagine web che impiegano un’eternità ad aprirsi. Per fortuna, c’è una luce in fondo al tunnel per coloro che cercano una soluzione a questi problemi: Aruba, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha lanciato un’offerta speciale che promette di portare la fibra ottica FTTH direttamente nella tua casa, garantendo connessioni ad alta velocità e servizi eccezionali a partire da soli 19,89 euro al mese.

Connessione stabile e veloce, con Aruba

Aruba sta rivoluzionando il mondo della connettività in Italia con la sua offerta di fibra ottica FTTH. Sono disponibili due piani per questa promozione: “Fibra Aruba All-in” e “Fibra Aruba“, entrambi con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps.

Fibra Aruba All-in (a soli 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi):

Un router Wi-Fi a noleggio

a noleggio Chiamate nazionali illimitate

L’opzione “ Stop&Go ” per mettere in pausa la tua connessione quando necessario

” per mettere in pausa la tua connessione quando necessario Indirizzo IPv6 statico

Esci quando vuoi con 20 euro

Nessun costo di attivazione o migrazione

Assistenza via chat 24/7 per risolvere qualsiasi problema

Fibra Aruba (a soli 22,47 euro al mese per i primi 24 mesi):

Nessun costo di attivazione o migrazione

Esci quando vuoi con 20 euro

Metti la fibra in pausa con Stop&Go

Indirizzo IPv6 statico

Assistenza e chat H24

Personalizzazione per le tue esigenze

Aruba comprende che ogni utente ha esigenze uniche. Ecco perché offre opzioni di personalizzazione per adattare il piano alle tue preferenze. Vuoi un indirizzo IPv4 statico? Hai bisogno di velocità di download e upload superiori? Aruba ha previsto queste opzioni aggiuntive, in modo da poter ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Attivare la fibra FTTH di Aruba è semplicissimo: una volta selezionata l’offerta che meglio si adatta alle tue necessità, scegli il tuo metodo di pagamento preferito e completa l’acquisto. In poco tempo, dopo aver verificato la copertura nella tua zona, sarai pronto a sperimentare la potenza della fibra ottica direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.