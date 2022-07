Asciugacapelli Xiaomi a soli 36€ con i Prime Day 2022

Il bello dei Prime Day 2022 è che puoi trovare tra le offerte anche gli oggetti più tradizionali a prezzi senza dubbio interessanti. È il caso di questo innovativo asciugacapelli Xiaomi, che puoi acquistare solo fino alla mezzanotte di oggi al prezzo di 36,99€. L’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime: in caso, puoi rimediare tramite la prova gratuita di 30 giorni sempre a tua disposizione.

Asciugacapelli Xiaomi: design ed innovazione in sconto con i Prime Day

La particolarità di questo asciugacapelli Xiaomi è che si tratta di un prodotto ispirato al principio di funzionamento dei motori a turbina dei velivoli. Il design è dotato infatti di pale curve e di un’uscita per l’aria capace di ridurre le perdite di energia eolica e migliorarne in modo efficace la velocità dell’aria.

Un asciugacapelli che è un concentrato di tecnologie di ultima generazione: si pensi al motore ad alte prestazioni che produce un flusso d’aria potente pensato per far evaporare l’umidità senza che siano necessarie temperature eccessive. Queste vengono rilevate infatti 60 volte al secondo con il risultato che viene inviato in tempo reale al microprocessore che si occuperà di regolare la temperatura.

Il livello massimo di quest’ultima è stato progettato per evitare di danneggiare i capelli e aiutarti a mantenerli sani.

Approfitta dunque di questa straordinaria offerta, valida solo per oggi, per acquistare l’innovativo asciugacapelli Xiaomi a soli 36,99€. Promozione riservata agli abbonati Amazon Prime: rimedia riscattando la tua prova gratuita di 30 giorni per accedere a tutti i vantaggi.

