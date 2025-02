Ascolta 3 mesi di Apple Music gratis: come attivare la promo

Ti piace ascoltare musica e sei utente Apple? C’è una promozione che fa al caso tuo: i nuovi abbonati Apple Music possono ottenere 3 mesi gratis acquistando un nuovo dispositivo Apple idoneo. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa imperdibile offerta.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

Se hai recentemente acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV o accessori audio compatibili come AirPods o Beats, hai diritto a tre mesi di abbonamento gratuito a Apple Music.

Per attivare l’offerta, segui questi semplici passaggi:

Configura il tuo nuovo dispositivo Apple seguendo le istruzioni a schermo.

Collega o abbina il tuo accessorio audio idoneo a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS.

Apri l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV.

Accetta l’offerta che apparirà automaticamente all’apertura dell’app. Se non dovesse comparire subito, puoi trovarla nella scheda “Home” dell’app.

Tocca “Accetta ora” per attivare i tuoi 3 mesi gratis e iniziare subito ad ascoltare la tua musica preferita senza limiti.

L’offerta è disponibile per chi acquista un dispositivo Apple tra quelli idonei. Parliamo di iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac con l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS, watchOS o macOS, acquistati direttamente da Apple o rivenditori autorizzati.

Accessori audio come AirPods (AirPods, AirPods Pro, AirPods Max), HomePod, HomePod mini e dispositivi Beats come Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds. Nota bene: i Beats Flex non rientrano tra i dispositivi idonei per questa promozione.

Con Apple Music, hai accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, con la possibilità di ascoltare offline e su tutti i tuoi dispositivi. Tra i vantaggi, segnaliamo l’incredibile qualità audio con audio spaziale immersivo e lossless, Apple Music Sing, per cantare le tue canzoni preferite con i testi sincronizzati in tempo reale e contenuti esclusivi, tra cui interviste, concerti live e playlist curate dagli esperti del settore.

Se sei un vero amante della musica e hai da poco acquistato un dispositivo Apple, questa è l’occasione perfetta per ottenere tre mesi di streaming illimitato gratuitamente. Attiva subito la tua prova gratuita.