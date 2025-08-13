 Ascolta la migliore musica dell'estate gratis e offline con la prova di 30 giorni di Amazon Music
Da Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari a Désolée di Anna: ecco i 10 tormentoni estivi dell'estate 2025.
L’estate è al suo culmine, ma manca ancora qualcosa: la musica, o meglio una piattaforma streaming con cui ascoltare i tormentoni di quest’anno. Se si sta per partire per le vacanze e si sente l’esigenza di ascoltare la migliore musica possibile, un valido aiuto arriva dalla prova gratuita di 30 giorni di Amazon Music Unlimited, con cui si ha accesso gratis all’intero catalogo da più di 100 milioni di brani e all’ascolto offline, ideale quando si è sull’aereo o all’aperto. Al termine dei 30 giorni il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.

I 10 tormentoni dell’estate 2025

Anche quest’anno manca la canzone regina incontrastata dell’estate, ciò però non significa che non vi siano tanti ottimi brani pronti a farci compagnia fino a settembre inoltrato. Ecco la nostra personale lista dei 10 tormentoni di quest’estate, in rigoroso ordine alfabetico:

  • A me mi piace – Alfa feat. Manu Chao
  • Bottiglie Vuote – Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali
  • Che gusto c’è – Fabri Fibra e Tredici Pietro
  • Désolée – Anna
  • Maschio – Annalisa
  • Pronto come va – The Kolors
  • Scelte stupide – Clara e Fedez
  • Serenata – Alessandra Amoroso e Serena Brancale
  • Sto bene al mare – Marco Mengoni, Sayf e Rkomi
  • Umore Marea – Bresh

La classifica Fimi aggiornata alla prima settimana di agosto vede al primo posto tra i singoli A me mi piace, il brano del cantautore genovese Alfa con la collaborazione di Manu Chao. Un successo incredibile per “la strana coppia”, che ha ormai raggiunto le 13 settimane in classifica. Sul podio anche Désolée di Anna, mentre al quarto posto troviamo Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Meritano infine una menzione speciale i Pinguini Tattici Nucleari, che insieme a Max Pezzali hanno confezionato un piccolo gioiello (Bottiglie Vuote) capace di restare in classifica ben 17 settimane e attualmente al settimo posto.

Pubblicato il 13 ago 2025

