Ascolta l'ultimo album di Taylor Swift alla massima qualità: prova Apple Music gratis

"The Life Of A Showgirl", ultima fatica di Taylor Swift, è su Apple Music nella migliore qualità possibile. Provalo gratis per un mese.
Musica
È arrivata la nuova offerta Apple Music: un mese in regalo per chi si abbona ora, senza vincoli. Con oltre cento milioni di tracce, audio in alta definizione, contenuti esclusivi e zero pubblicità, la piattaforma di streaming musicale di Apple è senza dubbi tra le più apprezzate. Ecco come puoi attivare la promozione.

Apple Music: ascolta tutto gratis per un mese

Oltre cento milioni di brani in Dolby Atmos

Apple Music ti dà la possibilità di ascoltare brani a volontà, salvarli per quando sei offline e scoprire novità ogni giorno grazie a selezioni personalizzate e playlist create ad hoc. Nel catalogo trovi tutte le ultime uscite, come l’attesissimo ultimo album di Taylor Swift, “The Life Of A Showgirl”.

L’audio è impareggiabile grazie alla tecnologia Dolby Atmos che rende il suono tridimensionale e immersivo, avvolgendoti completamente. A questo si aggiunge l’audio lossless, che mantiene intatto ogni dettaglio del suono originale, per una fedeltà incredibile.

Per sfruttare al massimo queste funzioni ti basta l’ultima versione dell’app su iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K e un paio di cuffie compatibili. Apple Music è disponibile anche su Windows, Android, CarPlay, Sonos, Amazon Echo, Google Nest, smart TV e tanti altri dispositivi.

Tutti i brani Apple Music, gratis per un mese

Su Apple Music ti godi un ascolto senza interruzioni e senza pubblicità. E per chi si registra per la prima volta, c’è l’imperdibile promozione attiva: Apple regala un mese di prova gratuita. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, ma puoi disdirlo quando vuoi.

Un mese intero per esplorare, scoprire e ascoltare il meglio della musica. Non perderti, quindi, l’offerta: prova Apple Musica gratis per un mese.

