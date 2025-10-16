Ascolta milioni di brani gratis: Amazon Music ti regala 30 giorni di prova

Amazon Music Unlimited rinnova la propria offerta che ti permette di provare gratuitamente la piattaforma per 30 giorni se sei un nuovo iscritto. Avrai modo di accedere così a un ricchissimo catalogo da oltre 100 milioni di brani con skip illimitati, suggerimenti personalizzati e una qualità audio superiore con tracce in HD, Ultra HD e addirittura audio spaziale.

I vantaggi di Amazon Music Unlimited

Oltre a quelli che ti abbiamo già accennato in apertura, e che riguardano il ricchissimo catalogo e la qualità sonora superiore rispetto Amazon Music “base”, troverai playlist tematiche aggiornate ogni giorno per allinearsi al tuo mood di giornata o per accompagnare magari un momento di svago, di lavoro, di studio o di allenamento. A queste si aggiungono podcast esclusivi e contenuti originali.

La prova gratuita non comporta alcun vincolo: al termine dei 30 giorni potrai decidere se continuare con l’abbonamento al suo costo mensile di 10,99 euro oppure disdire senza penali e impegno. Puoi installare l’app sui dispositivi che preferisci ed è già preinstallata, naturalmente, sui dispositivi Amazon come gli altoparlanti Echo, capaci peraltro di riprodurre il suono in Audio Spaziale.

Una nota importante nel caso decidessi di continuare è infine la condivisione familiare: scegliendo il piano Family, infatti, fino a sei persone potranno usare lo stesso abbonamento, ognuna con il proprio profilo, le proprie playlist e i consigli personalizzati. In alternativa, c’è il piano Individuale già accennato o il vantaggioso piano Studenti a prezzo ridotto.