Ascolta la musica che vuoi con Apple Music a prezzi bassissimi

Con Apple Music ascolti, balli e canti senza sosta e senza pubblicità. A prezzi bassissimi accedi a un ricco catalogo con oltre 100 milioni di canzoni disponibili e più di 30mila playlist sempre aggiornate. Registrati subito! Si tratta di un’occasione unica con un listino imbattibile rispetto agli altri competitor e con una qualità eccellente.

Senza alcun limite, puoi anche ascoltare i tuoi brani preferiti offline mentre sei in volo o all’estero e non hai una connessione dati. L’applicazione è disponibile per tutti i tuoi dispositivi. Devi solo scaricarla e installarla per accedere a tutto il catalogo mondiale disponibile. Inoltre, in base ai tuoi interessi, l’app apprende dalle tue preferenze e ti propone playlist in base ai tuoi gusti musicali. Ecco i dispositivi compatibili:

iPhone;

iPad;

Apple Watch;

Mac;

Apple TV;

HomePod;

CarPlay;

Android;

PC.

Apple Music è tutta la musica che ami senza pubblicità

Con Apple Music hai tutta la musica che ami senza pubblicità. Niente annunci da ascoltare durante la riproduzione o add da guardare quando apri l’app o passi da una playlist all’altra. Registrati subito! Lasciati sorprendere dalla varietà di generi in un catalogo che non solo è completo, ma è anche molto facile da consultare grazie alle sezioni divise per generi, preferenze e brani più ascoltati in varie parti del mondo.

Questo significa che non ti stancherai mai di ascoltare musica con Apple Music. E se hai anche un dispositivo Android non ti preoccupare. Puoi scaricare la sua applicazione originale dal Google Play Store. Niente male vero? La tua musica preferita ti aspetta anche su PlayStation, Xbox, Samsung, LG Smart TV, Alexa, SONOS e Google Nest. Dai un’occhiata agli abbonamenti disponibili e ai loro costi super bassi:

Piano Studenti a soli 5,99 euro al mese, con 1 mese di prova gratis;

a soli 5,99 euro al mese, con 1 mese di prova gratis; Piano Individuale a soli 10,99 euro al mese, con 1 mese di prova gratis;

a soli 10,99 euro al mese, con 1 mese di prova gratis; Piano Famiglia a soli 16,99 euro al mese, con 1 mese di prova gratis.