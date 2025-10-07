Ascolta tutta la musica che vuoi con Apple Music: è gratis per un mese

Ascolta tutta la tua musica preferita senza interruzioni: oggi puoi approfittare di un mese gratuito di Apple Music, grazie alla nuova promozione attiva riservata ai nuovi iscritti. Oltre 100 milioni di canzoni, audio di altissimo livello e contenuti esclusivi, tutto senza pubblicità, direttamente su tutti i tuoi dispositivi.

Ecco cosa otterrai dal tuo nuovo abbonamento

Con Apple Music puoi ascoltare qualsiasi brano o album tu voglia: il catalogo, infatti, include più di 100 milioni di canzoni ed è sempre aggiornato con le ultime uscite. Qualche esempio? Il recentissimo (e attesissimo) nuovo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, è tra quelli disponibili. Guardando alla musica italiana, troviamo invece Olly con Tutta vita (sempre), che include otto brani inediti.

Tra i vantaggi di Apple Music, segnaliamo la possibilità di scaricare i brani per ascoltarli offline, i testi sincronizzati con la musica e alcune funzionalità extra, come Apple Music Sing – una sorta di karaoke per cantare insieme ai tuoi artisti preferiti.

Da non dimenticare l’altissima qualità: Apple Music supporta Dolby Atmos. Questa tecnologia avanzata permette al suono di avvolgerti e circondarti completamente, per un’esperienza immersiva a 360°. Sarà proprio come se fossi accanto al tuo artista preferito. A ciò si aggiunge l’audio lossless, che mantiene fedelmente tutti i dettagli del brano originale.

L’applicazione di Apple Music è compatibile con i principali dispositivi Apple – iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K -, ma non solo: puoi ascoltare la tua musica preferita anche su Windows, Android, smart TV, Sonos, Amazon Echo o Google Nest, oltre che in auto grazie a CarPlay.

Se non hai mai provato Apple Music, questa è la tua occasione: 1 mese gratis per scoprire tutto il catalogo e le funzioni premium. Al termine del periodo, l’abbonamento prosegue a 10,99 euro al mese, ma puoi sempre interromperlo in qualsiasi momento, senza vincoli.