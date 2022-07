Ashampoo rinfresca l'estate con sconti fino all'85%

I nuovi sconti Ashampoo rinfrescano l’estate. L’azienda, tra le principali internet-based al mondo nel campo dello sviluppo software, ha deciso di “rinfrescare” le temperature bollenti di questi giorni con una bella offerta a tempo limitato da non perdere: fino all’85% di sconto su un’ampia selezione di software specializzati tra fotografia, intrattenimento, messa a punto, produttività, sicurezza e video.

Ashampoo: ecco i migliori software in offerta

Dell’ampio catalogo in sconto, abbiamo selezionato alcune tra le migliori offerte. Si parte con Ashampoo Photo Optimizer 9 (19 euro invece di 39,99), un ottimo software che permette di ottenere il massimo dai propri scatti in pochi clic. Se, invece, vuoi far musica sul tuo PC, allora prova MAGIX Music Maker a 79,99 euro invece di 99,99. Vuoi dare una bella ripulita al tuo sistema operativo? Allora prova la suite Ashampoo System Utilities 24, in offerta a 30 euro anziché 119,97: include WinOptimizer 25 per l’ottimizzazione del sistema, Driver Updater per mantenere aggiornati i driver e Uninstaller 11, per rimuovere i software fino all’ultimo byte.

Dando un’occhiata alle proposte, troviamo anche un ottimo sconto per WebSite X5 Go (9,95 euro), software molto semplice che permette di realizzare siti web senza essere esperti di programmazione. Per mettere in sicurezza tutti i tuoi dati e ricordi più preziosi conservati sul PC, prova invece Ashampoo Backup Pro 16 – 19 euro invece di 49,99: facile da usare, è tra le migliori soluzioni di backup. Infine c’è Ashampoo Video Converter a 12,99 euro, perfetto per convertire filmati con facilità anche a grandi risoluzioni.

La promozione Ashampoo termina tra quattro giorni! Per dare un’occhiata all’intero catalogo in offerta, ti indirizziamo alla pagina ufficiale, dove potrai scovare lo sconto che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.