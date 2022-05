Ashampoo, sconti di maggio fino all'85%

Maggio non porta solamente bel tempo e giornate calde, ma anche una pioggia di incredibili sconti. È il caso di Ashampoo, una delle principali aziende internet-based in tutto il mondo nel campo dello sviluppo software, che in occasione del mese di maggio propone un’offerta ghiotta: fino all’85% di sconto su una selezione di software specializzati fra fotografia, intrattenimento, messa a punto, produttività, sicurezza e video.

Il catalogo di prodotti in offerta è vasto: perciò abbiamo selezionato alcuni fra i migliori software in sconto. Nel campo della fotografia, l’offerta niente male riguarda Ashampoo Multimedia Bundle 14, in sconto a soli 19,99 euro invece di 109,97. Si tratta di tre strumenti al prezzo di uno che permettono di acquisire screenshot, schermate e registrare video in modo facile e veloce. Parlando di intrattenimento, invece, degno di nota è Ashampoo Music Studio, software di editing musicale ora scontato a 29,99 euro.

Interessante anche Ashampoo WinOptimizer 25, in offerta a 29,99 euro, che aiuta a ripulire e ottimizzare i PC – anche i più lenti. Ottimo sconto per WebSite X5 Go (9,95 euro), semplicissimo software che permette di realizzare siti web senza essere esperti di programmazione. Infine c’è Ashampoo Uninstaller 11: a 14,99 euro, questo ottimo programma permette di rimuovere i software installati nel PC fino all’ultimo byte, senza lasciare residui che a lungo andare potrebbero rallentare il dispositivo.

La gamma di prodotti in promozione è molto ampia: a questo link potrai dare un’occhiata a tutti i programmi in offerta e i relativi prezzi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.