Ashampoo, ultimi sconti di maggio: offerta fino all'85%

“Oh Happy May”: stanno per concludersi gli sconti di maggio proposti da Ashampoo, una delle principali aziende internet-based in tutto il mondo nel campo dello sviluppo software. La promozione sconta dell’85% una ricca selezione di software, suddivisi in fotografia, intrattenimento, messa a punto, produttività, sicurezza e video.

Sconti per tutti i prodotti Ashampoo

Un catalogo vasto che, certamente, saprà soddisfare le esigenze di tutti. Fra i software più noti (e interessanti) in offerta troviamo Ashampoo WinOptimizer 25 – a soli 29,99 euro invece di 49,99 – che ti permette di ottimizzare e velocizzare il tuo PC; Ashampoo Backup Pro 16 (24,99 euro) è, invece, una soluzione di backup affidabile in grado anche di eliminare virus, ransomware ed errori hardware. Ci sono, poi, l’editor di PDF universale Ashampoo PDF Pro 3 (19,99 euro invece di 69,99) e Ashampoo Driver Updater (14,99) per avere sempre driver aggiornati e funzionanti.

Degni di nota anche Ashampoo Music Studio 9 (29,99 euro) che include otto programmi per la gestione della musica in uno, Ultimate Photo Tool Bundle 13 (19,99 euro anziché 89,98), un pacchetto completo di servizi per le tue foto, e CyberLink PowerDirector 19 Ultra, il lettore multimediale definitivo e all-in-one per PC e home cinema.

Alla pagina ufficiale della promozione è possibile visualizzare tutto il catalogo con i rispettivi prezzi in offerta fino all’85% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.