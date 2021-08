Ashampoo WebCam Guard: sconto 66% per sempre

L'azienda tedesca sviluppa numerosi software per varie attività, tra cui quelli dedicati alla sicurezza. Uno dei tool che rientra in quest'ultima categoria è Ashampoo WebCam Guard che, come si può intuire dal nome, impedisce l'accesso alla webcam. Gli utenti possono approfittare dell'offerta attuale per acquistare il software a 9,99 euro (pagamento una tantum).

Ashampoo WebCam Guard: sconto del 66%

La webcam, solitamente integrata nella cornice del notebook o collegata alla porta USB dei PC desktop, viene utilizzata ogni giorno durante le riunioni di lavoro o per contattare visivamente parenti e amici lontani. Ma è anche uno dei bersagli preferiti dai malintenzionati. È infatti possibile accedere alla webcam attraverso vari spyware e registrare tutto ciò che si trova davanti allo schermo.

WebCam Guard impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam e al microfono. Sfruttando uno speciale algoritmo può disattivare i componenti hardware, garantendo la massima sicurezza. Il software di Ashampoo, che rileva automaticamente il dispositivo collegato, possiede un'interfaccia piuttosto semplice. Due grandi riquadri permettono di disattivare webcam e microfono. Lo stato viene indicato dai rispettivi colori (verde per ON, rosso per OFF). Altre impostazioni aggiuntive sono l'avvio automatico e le notifiche.

WebCam Guard è disponibile in offerta a 9,99 euro, invece di 29,99 euro (sconto del 66%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.