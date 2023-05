ASL 1 Abruzzo: online i dati dei pazienti

Il gruppo Monti ha pubblicato online tutti i dati rubati dal sistema informatico della ASL 1 Abruzzo (Avezzano, Sulmona, L’Aquila) durante l’attacco ransomware del 3 maggio. Gli archivi RAR contengono documenti dell’azienda sanitaria e relativi ai dipendenti, ma soprattutto informazioni sensibili dei pazienti. Il leak è stato confermato con un aggiornamento sul sito ufficiale che invita gli utenti a non scaricare i dati dal dak web.

Gravissima violazione della privacy

L’attacco ransomware ha causato l’interruzione del servizio di prenotazione. La riattivazione del CUP è avvenuta l’11 maggio. Gli utenti con impegnativa Breve e Differibile devono recarsi allo sportello, quelle per le impegnative con classe di priorità Programmata è possibile chiamare il call center.

Oggi è stato ripristinato il funzionamento delle email delle principali strutture dell’azienda. Ieri è stato diramato questo comunicato che conferma la pubblicazione online dei dati rubati dal gruppo Monti, tra cui quelli dei pazienti:

Chiunque acquisisce dati dal dark web e li diffonde on-line o sui social network si rende autore di reato per acquisizione fraudolenta e diffusione illecita di dati personali, penalmente perseguibile. Pertanto, si invitano gli utenti a non scaricare dal dark web e non condividere con terzi gli archivi di dati resi disponibili dal gruppo di hacker “Monti” potenzialmente riconducibili alla Asl1 Abruzzo. Si segnala inoltre che tali dati presenti sul dark web potrebbero essi stessi contenere virus/ransomware molto dannosi se memorizzati sui computer degli utenti.

Sono ancora in corso le indagini della Polizia postale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ovviamente è stata inviata una notifica al Garante della privacy. L’autorità potrebbe avviare un’indagine per accertare le responsabilità. Se verrà ravvisata una scarsa protezione dei dati, la ASL 1 potrebbe ricevere una multa che (indirettamente) pagheranno anche i pazienti.