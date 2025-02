Aspirapolvere Dyson V8 a un prezzo mai visto prima su eBay

Il potente Aspirapolvere Dyson V8 Advanced è oggi in offerta speciale su eBay a un prezzo mai visto prima. Concludi adesso l’ordine per fare l’affare del giorno. Questo gioiellino della pulizia sarà tuo a soli 251€, invece di 399€. Stiamo parlando di uno sconto del 30% con un extra sconto del 10%. Niente male vero? Ma come ottenerlo a questo prezzaccio?

Semplicissimo. Una volta aggiunto nel carrello questo gioiellino, dovrai recarti alla pagina dei metodi di pagamento. Lì, inserendo il Coupon CASA25 nell’apposita casella dei codici sconto otterrai un extra sconto del 10% (massimo 50€) sul prezzo già in promozione dell’articolo. In questo caso, al check out, lo pagherai solo 251€! Un risparmio di quasi 150€.

Sono quattro i vantaggi di questo acquisto. Primo, il prezzo competitivo che trovi solo su eBay. Secondo, stai acquistando direttamente dallo Store Dyson Ufficiale su eBay. Terzo, la consegna gratuita è inclusa su tantissime destinazioni. Quarto, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal e Klarna come metodo di pagamento.

Dyson V8 Advanced: l’aspirapolvere senza fili che ti porta nel futuro

Dyson V8 Advanced, anche se non è l’ultimo modello, è un potente aspirapolvere in grado di migliorare la tua esperienza di pulizia a casa e in qualsiasi luogo. Portandoti nel futuro, ti farà risparmiare tempo e fatica, assicurandoti un’ottima resa migliorando notevolmente la qualità del pulito. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 251€ con CASA25!

Questa occasione è disponibile solo su eBay! Sbrigati prima che anche gli ultimi pezzi finiscano. Sta andando letteralmente a ruba. Questo perché si tratta di un aspirapolvere progettato per aspirare anche lo sporco più difficile e invisibile. Inoltre, se hai animali in casa, con Dyson V8 Advanced, zero problemi perché pulisce in profondità pavimenti e tappeti districando peli e capelli da rullo della spazzola automaticamente.

Allora non perdere questa occasione. Acquista l’Aspirapolvere Dyson V8 Advanced a soli 251€, invece di 399€.