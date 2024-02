Aspirapolvere Dyson V8 in SVENDITA su eBay

Devi essere veloce se vuoi approfittare della svendita su eBay per l’intramontabile e mitologico Aspirapolvere Dyson V8! Sta andando letteralmente a ruba visto il prezzo shock. Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 399 euro. Grazie a questa super promozione stai risparmiando esattamente 100 euro sul prezzo di partenza. Tra l’altro hai anche inclusi la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Scopri quanto è potente e prestante questo aspirapolvere di ultima generazione venduto direttamente da Dyson.

Aspirapolvere Dyson V8: lo sporco non ha più scampo

Pensa di poter raggiungere ogni angolo della tua casa e di poter eliminare anche lo sporco più ostinato e invisibile senza fatica! Ti sembra un sogno? Realizzalo con il fantastico Aspirapolvere Dyson V8, un gioiellino della tecnologia del pulito. Estremamente leggero e maneggevole, ti permette di aspirare casa in meno tempo e con risultati migliori. Dotato di tecnologia anti-groviglio, la spazzola Motobar pulisce in profondità pavimenti e tappeti districando peli e capelli dal rullo in modo del tutto automatico.

Acquistalo adesso a soli 299 euro, invece di 399 euro. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 99,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.