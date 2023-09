Assalto all'Apple Store: rubano iPhone 15 (poi li buttano)

Notte da telefilm nel centro di Filadelfia. Un gruppo numeroso (composto da un centinaio di persone circa) ha preso d’assalto alcuni negozi. Tra questi un Apple Store, facendo razzia di prodotti e di dispositivi. Rubati anche i nuovi iPhone 15 esposti e alcuni iPad, infilati nei sacchi prima di darsi alla fuga. Nella maggior parte dei casi, i ladri si sono poi visti costretti a buttarli, non appena realizzato che le unità sono state bloccate o impiegate per tracciare i responsabili dei furti. Questa una testimonianza raccolta.

Molti dei prodotti Apple rubati sono stati abbandonati quando i ladri hanno realizzato che la tecnologia antifurto dei dispositivi li ha resi inutilizzabili.

iPhone 15 rubati dall’Apple Store e poi abbandonati

Alcune registrazioni dell’accaduto, finite online, sono ben presto diventate virali. Stando a quanto riportato dalla stampa d’oltreoceano, sono già stati eseguiti almeno 20 arresti. Molti sono minorenni, identificati dagli agenti nonostante si siano mossi a volto coperto. Tra gli altri punti vendita presi di mira, anche uno delle catene Lululemon e Footlocker. In zone diverse della città sono state segnalate azioni simili da GameStop, Walmart e Family Dollar.

Le autorità locali hanno fatto riferimento a un attacco coordinato. Hanno inoltre sottolineato che i furti non hanno alcun legame con le proteste pacifiche andate in scena nelle ore precedenti, inerenti agli sviluppi dell’iter legale che ha visto coinvolto il poliziotto responsabile dell’uccisione di un giovane, Eddie Irizarry.

Una delle ipotesi al vaglio è che sia stata organizzata una sorta di carovana di veicoli (così è stata definita) in movimento da un punto all’altro della città per eseguire le irruzioni nei punti vendita.

Non è certo il primo caso di un furto con una certa risonanza che interessa un Apple Store. Alcuni sono stati raccontati anche su queste pagine. Come quello risalente al marzo 2008, quando un duo di dipendenti riuscì (prima di essere scoperto) a trafugare centinaia di iPhone dal punto vendita di Salem, nel New Hampshire.