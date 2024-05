Assassin's Creed Shadows: finalmente il Giappone feudale

Mantenendo una promessa formulata ormai quasi un paio di anni fa, Ubisoft conferma l’arrivo del primo titolo della serie ambientato nel Giappone feudale: sarà Assassin’s Creed Shadows. Un’ambientazione da sempre ritenuta ideale per la saga, ma fino a oggi mai esplorata. Ecco quanto annunciato in un post su X. Tra un paio di giorni ne sapremo di più.

Assassin’s Creed Codename RED diventa Assassin’s Creed Shadows. Sintonizzati per la premiere mondiale del trailer ufficiale cinematico il 15 maggio alle ore 18:00.

Ubisoft conferma Assassin’s Creed Shadows

Noto fino a oggi con il nome in codice RED, l’uscita dovrebbe riprendere le meccaniche da gioco di ruolo già viste in Origins, Odyssey e Valhalla, integrate in dinamiche open world per garantire una grande libertà d’azione e di esplorazione della mappa. Lo sviluppo è curato dallo studio di Quebec.

Per quanto riguarda la data di uscita, dovrebbe rispettare la finestra temporale degli ultimi capitoli, ovvero l’ultimo trimestre dell’anno. Arriverà il 15 novembre 2024, stando ad alcune informazioni trapelate.

Ci sono già anche indiscrezioni a proposito di quello che potrebbe essere il successore, al momento noto con il nome in codice HEXE e affidato a Ubisoft Montreal, già definito il più oscuro della saga . Potrebbe essere ambientato agli albori del Sacro Romano Impero. Bisognerà attendere fino al 2026 per la pubblicazione.

La serie si avvicina al suo ventesimo anniversario. Il primo titolo risale al 2007, con il protagonista Altair impegnato tra le strade di Gerusalemme, Acri, Damasco e Masyaf ai tempi della terza crociata. Due anni più tardi toccò a Ezio Auditore nell’Italia del Rinascimento.