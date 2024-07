Tastiera da gaming: SteelSeries Apex 3 TKL in OFFERTA A TEMPO

Segnaliamo l’offerta a tempo per SteelSeries Apex 3 TKL: la tastiera da gaming promossa a pieni voti dai player è in sconto su Amazon e acquistabile a un prezzo vantaggioso. È un mix di prestazioni e design, premiata da riviste e siti di settore nelle loro recensioni.

SteelSeries Apex 3 TKL: la tastiera da gaming è in sconto

Ha un layout QWERTY compatto progettato appositamente per le esigenze di chi pratica gli eSport, switch silenziosi con tecnologia anti-ghosting, protezione IP32 per la resistenza ad acqua e polvere, pulsanti per i controlli multimediali con una rotella metallica cliccabile posizionata in alto a destra e guide posteriori per il cavo. A tutto questo si aggiunge la possibilità di personalizzare gli effetti di luce PrismSync RGB attraverso il software incluso, che permette inoltre di configurare macro e combinazioni di tasti avanzate. L’elenco completo delle caratteristiche in dotazione è molto più lungo: lo trovi nella pagina dedicata.

Approfitta dello sconto applicato in automatico e acquista la tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 TKL alprezzo finale di soli 44,99 euro. Non servono coupon né codici promozionali, devi solo metterla nel carrello. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Mettila sulla tua scrivania effettuando subito l’ordine: arriverà direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita e la spedizione gestita da Amazon (così come la vendita, senza intermediari). Per quanto riguarda la qualità del prodotto, puoi contare anche sulle migliaia di recensioni positive scritte da chi l’ha già provata, assegnandole un voto medio pari a 4,5/5 stelle.