Spider-Man: Miles Morales per PS5: la Ultimate Edition a -51%

C’è un’offerta imperdibile su Amazon che unisce due capolavori del catalogo PS5: è quella dedicata alla Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales che include anche Marvel’s Spider-Man Remastered. Grazie allo sconto del 51% proposto dall’e-commerce la puoi acquistare a meno di metà prezzo. Se non li hai ancora giocati, ti consigliamo di non perdere l’occasione.

51% di sconto sulla Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales per PS5

L’avventura è ambientata nell’universo Marvel e, ovviamente, vede protagonista l’Uomo Ragno. Miles Morales affronta il difficile equilibrio tra la vita da adolescente e il peso delle sue nuove responsabilità da supereroe. Dopo essersi trasferito in un nuovo quartiere, cerca di seguire le orme di Peter Parker, ma quando una minaccia devastante incombe sulla sua comunità, capisce che per diventare davvero Spider-Man dovrà indossare il costume con coraggio e consapevolezza. Una storia profonda e vibrante, attraverso cui scoprire poteri unici come le scariche bioelettriche del venom e l’abilità di occultamento, da padroneggiare insieme a movimenti acrobatici, gadget e tecniche di combattimento spettacolari, il tutto nelle strade di New York ricreate con un dettaglio grafico fotorealistico. Scopri di più nella scheda del giorno.

Grazie allo sconto del 51% sul listino puoi acquistare la Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales per PS5, che include anche Marvel’s Spider-Man Remastered, al prezzo finale di 39,99 euro. Si tratta ovviamente dell’edizione fisica su disco. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, al minimo storico andrà letteralmente a ruba.

Amazon, che si occupa direttamente di vendita e spedizione, indica la disponibilità immediata del titolo. Vale a dire che se lo compri adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,6/5.