Prova gratis Apple Arcade per 3 mesi con questo semplice "trucco"

Apple Arcade, il servizio di videogiochi in streaming della casa di Cupertino, è disponibile in prova gratuita per 3 mesi acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Gli utenti hanno fino a 90 giorni di tempo dalla prima configurazione del dispositivo per riscattare l’offerta a loro dedicata.

La piattaforma Apple Arcade include oltre 200 giochi, senza pubblicità o acquisti in-app. Un altro punto di forza del servizio è l’aggiornamento costante del catalogo, con nuove uscite ogni mese. Ad esempio, ad agosto arriveranno Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ e Castle Crumble.

Come provare gratis Apple Arcade per 3 mesi

Per beneficiare della prova gratuita di 3 mesi di Apple Arcade prima di tutto assicurati di acquistare, o aver acquistato di recente, uno dei seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Sono compatibili tutti i modelli che possono aggiornarsi all’ultima versione dei rispettivi sistemi operativi.

Una volta che si ha la certezza di essere idonei all’offerta, si può procedere con il riscatto. Per riuscirci è sufficiente accedere con il proprio ID Apple, aprire l’app Apple Arcade e attendere la comparsa del banner che informa della prova gratuita. Infine, per completare l’attivazione del periodo di prova basta premere su Riscatta 3 mesi gratis.

Se l’offerta non compare, verifica che il dispositivo in uso sia correttamente aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Una volta completato l’aggiornamento, sarai in grado di riscattare l’offerta.

Puoi visualizzare la prova gratuita su questa pagina di Apple Arcade. Al termine del periodo promozionale, il servizio di rinnoverà a 6,99 euro al mese. Se non hai interesse a proseguire l’abbonamento, puoi sempre disdire il contratto senza costi aggiuntivi prima del rinnovo automatico.