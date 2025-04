DualSense PS5 in sconto nella splendida versione Chroma Pearl

Possessori di PS5, questa offerta di Amazon è per voi: la colorazione Chroma Pearl del controller DualSense è proposta con uno sconto molto interessante, ma potrebbe andare sold out velocemente. A caratterizzarla è una tinta che cambia da ogni angolazione, con una finitura iridescente che passa dalle tonalità rosa e crema quando osservata. Un look davvero particolare e originale, studiato da Sony per andare incontro a chi non si accontenta del design tradizionale, ma vuole qualcosa in più.

La versione Chroma Pearl di DualSense in offerta

Si tratta di una versione davvero particolare e originale, che di certo non passerà inosservata ai vostri occhi e a quelli degli amici. Supporta ovviamente tutte le funzionalità di PlayStation 5, dalla cattura di screenshot e video alla chat vocale con microfono e altoparlante integrato, senza ovviamente dimenticare gli stick analogici, i grilletti adattivi presenti sul retro e così via. Dai uno sguardo alla pagina dedicata al joypad per altre informazioni.

Lo sconto di oggi ti permette di allungare le mani sul controller DualSense per PS5, nella originale ed esclusiva colorazione Chroma Pearl, al prezzo finale di soli 69,99 euro (invece di 79,99 euro come da listino ufficiale Sony). Considerando i recenti rincari di hardware e periferiche, si tratta di un affare da cogliere al volo, anche in relazione al fatto che per lungo tempo è risultato sold out sull’e-commerce, a causa di una richiesta molto elevata.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando inoltre la disponibilità immediata e la consegna gratis entro domani se lo ordino subito. Avrai fino a 14 giorni per restituire il prodotto, se non sarà di tuo gradimento, ottenendo un rimborso completo della spesa.