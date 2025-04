Nintendo: confermata la presenza del Soc Tegra239 su Switch 2

È stato finalmente confermato il processore impiegato all’interno di Nintendo Switch 2, ovviamente prodotto da Nvidia, come già successo nella precedente console, con una fotografia che è anche stata pubblicata in rete.

Nintendo Switch 2: una nuova foto conferma la presenza di Nvidia Tegra239

Durante la prestazione di Nintendo Switch 2, l’azienda giapponese ha svelato alcune caratteristiche della nuova console da gioco, tra cui l’output massimo in 4K a 60 FPS se viene usata la dock, il display LCD da 7,9 pollici con HDR e risoluzione 1080p, la durata della batteria, la memoria interna da 256 GB e molto altro.

Non erano stati rivelati invece molti dettagli sul SoC che ridiede all’interno del dispositivo. È ormai noto da tempo che Nintendo ha un accordo con NVIDIA per l’utilizzo dei SoC Tegra personalizzati, il che aveva portato tutti gli addetti ai lavori a ipotizzare che Switch 2 montasse il chip di nuova generazione Tegra239. Ipotesi che alla fine trova conferma grazie all’immagine condivisa dall’utente Kurnalsalts su X, la quale mostra un’etichetta in primo piano che riporta la dicitura “T239”.

Naturalmente, l’immagine condivisa non fornisce ulteriori specifiche più approfondite sul SoC di Nintendo Switch 2, motivo per cui dobbiamo quindi basarci sulle informazioni già esistenti. Secondo quanto emerso, il processore dovrebbe includere otto core Arm Cortex-A78C, accompagnati da GPU ibrida con elementi di architettura Ada Lovelace e Ampere, e 1536 CUDA core. La frequenza della CPU è stimata essere tra 1,1 GHz e 1,5 GHz, dato che varia se si inserisce la console nella dock. Il chip fa anche uso di un ampiezza bus di 128-bit, per quanto riguarda la memoria, che risulta essere di tecnologia LPDDR5.

L’utilizzo del SoC Tegra239 permette così a Nintendo di beneficiare delle ultime tecnologie software in campo grafico, come la diffusissima tecnologia di upscaling DLSS, il che ha permesso a Metroid Prime 4 Beyond di girare in 4K a 60 FPS nella demo mostrata qualche settimana fa. Secondo le stime sulla potenza, la capacità di calcolo computazionale dovrebbe aggirarsi su 3,4 TFLOPS a precisione singola (32-bit).