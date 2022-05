Assegno Unico: nuove funzionalità per le domande

Mentre si avvicina il pagamento della rata di maggio per l’Assegno Unico e Universale, arriva direttamente da INPS l’avviso relativo all’inclusione di nuove funzionalità nella procedura utile per la trasmissione della domanda. A renderlo noto è un messaggio appena pubblicato dall’Istituto. Vediamone i dettagli più importanti.

Tre nuove funzionalità per le domande dell’Assegno Unico

La volontà è quella di migliorare il servizio, anche rispondendo ad alcune delle esigenze fin qui manifestate dai cittadini. Ricordiamo che l’introduzione del nuovo sostegno economico è recente e che va a sostituire altri contributi riconosciuti in passato alle famiglie. Ecco le novità annunciate oggi.

Modifica della domanda : consente di variare alcuni campi. Ad esempio quelli relativi alla condizione di disabilità dei figli, la frequenza scolastica, la separazione dei genitori, il codice fiscale, i criteri di ripartizione dell’assegno, la spettanza delle maggiorazioni e le modalità di pagamento prescelte.

: consente di variare alcuni campi. Ad esempio quelli relativi alla condizione di disabilità dei figli, la frequenza scolastica, la separazione dei genitori, il codice fiscale, i criteri di ripartizione dell’assegno, la spettanza delle maggiorazioni e le modalità di pagamento prescelte. Visualizzazione dei pagamenti : mostra l’elenco dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile e modalità utilizzata.

: mostra l’elenco dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile e modalità utilizzata. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze: mette a conoscenza di eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria.

A proposito delle domande bloccate in fase istruttoria, possono essere sbloccate solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito .

Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell’istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda e selezionando il tab “Evidenze”.

L’accesso all’area riservata in cui è possibile controllare lo stato delle proprie domande e gestirle può essere effettuato con SPID, CIE o CNS. Per maggiori informazioni a proposito delle nuove funzionalità invitiamo a consultare il comunicato comparso sul sito ufficiale (messaggio n° 1962 del 09-05-2022). Invece, per conoscere tutti i dettagli sul calcolo dell’importo, rimandiamo a un approfondimento dedicato o al simulatore INPS.