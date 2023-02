Assicurazione per professionisti? Con Lokky è personalizzata, veloce e digitale

Architetti, ingegneri, avvocati, geometri, commercialisti: da circa una decina di anni la legge impone agli iscritti a un qualsiasi albo di stipulare una polizza assicurativa idonea.

A livello pratico, però, molto spesso la ricerca di un’assicurazione su misura è tormentata. Condizioni poco vantaggiose, coperture limitati e costi eccessivi, possono essere solo alcuni degli ostacoli con cui i suddetti professionisti devono avere a che fare.

Esiste dunque un’assicurazione per professionisti in grado di offrire condizioni realmente vantaggiose?

La risposta a questa domanda è Lokky, una polizza assicurativa personalizzabile e gestibile al 100% attraverso canali digitali.

Che si tratti di danni al patrimonio, richieste di risarcimento e danni involontari durante lo svolgimento della professione, Lokky propone formule che si adattano a qualunque tipo di contesto e professionista.

Le assicurazioni per professionisti di Lokky offrono soluzioni su misura tanto per avvocati quanto per ingegneri

Quali sono le principali tipologie di copertura offerte da Lokky?

Si parla di polizze RC Professionali, ideate per tutelare il patrimonio del protagonista. Questa si attiva in caso di danni avvenuti durante l’attività lavorativa. Risulta poi a dir poco utile la polizza Infortuni e Malattia, ideale per garantire al professionista adeguata assistenza in caso di infortunio o malattia.

La Cyber Risk, invece, si focalizza sui rischi a livello informatico ed è dunque ideale per chi lavora attraverso la rete o comunque in un contesto tecnologico.

La formula Tutela Legale, infine, va a offrire protezione lato processi penali e civili, con tanto di massimale personalizzabile in base alle esigenze del soggetto specifico.

A livello pratico, dunque, Lokky offre tutto ciò che serve a un professionista per svolgere la sua attività senza alcun tipo di stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.