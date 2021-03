Astrill VPN: veloce e sicura con 50% di sconto

Una delle soluzioni migliori per aggirare il blocco geografico di Netflix e il famigerato Great Firewall cinese è Astrill VPN. Questa non è l’unica funzionalità interessante, in quanto la VPN è anche una delle più veloci. Attualmente è possibile approfittare dello sconto del 50% sull’abbonamento annuale.

Astrill VPN: funzionalità e prezzo

Astrill VPN garantisce l’anonimato mascherando il vero indirizzo IP con una rete di server dislocati in 111 città di 58 paesi e collegati a linee con velocità fino a 10 Gbps. La VPN usa ovviamente la crittografia AES a 256 bit, non registra nessun dato di navigazione (politica no-log) e consente di proteggere fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

Oltre ai comuni protocolli Wireguard e OpenVPN, Astrill VPN utilizza due protocolli proprietari: OpenWeb e soprattutto StealthVPN. Quest’ultimo è il più adatto per evitare la censura cinese. Altre funzionalità rilevanti sono il Kill Switch, lo split tunneling (Smart Mode) e il supporto per il P2P (torrenting).

Astrill VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e alcuni router. L’utente può scegliere tre piani di abbonamento (un mese, sei mesi e un anno). Attualmente quello più conveniente è l’abbonamento annuale da 120 dollari (10 dollari/mese), con il quale si risparmia il 50%. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal e criptovalute (Bitcoin e Monero).