Asus AC55: 1200Mbps in ogni stanza in pochi secondi

Se desideri una soluzione professionale per portare la rete Wi-Fi in ogni stanza, allora l’Asus AC55 è ciò di cui hai bisogno, oggi disponibile a soli 59 euro su Amazon. Si tratta di un dispositivo oltre che efficiente, estremamente versatile adatto sia all’utilizzo domestico che in ufficio.

Ripetitore Wi-Fi Asus AC55: caratteristiche tecniche

Il design è minimale e compatto, piuttosto tradizionale per questo tipo di accessorio, con una spina integrata da inserire direttamente nella presa di corrente. Nella parte superiore ospita due antenne ad alto guadagno che, insieme alla configurazione dual band, garantiscono una velocità di trasferimento fino a 1200Mbps. Il dispositivo, quindi, è perfetto per le reti Fibra senza rinunciare in alcun modo alla massima velocità offerta. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata che con qualche semplice passaggio guidato, consente di avere la rete pronta all’uso in pochi secondi. Grazie al pannello LED frontale avrai un feedback istantaneo sulla qualità del segnale, così da trovare rapidamente la posizione migliore in cui collocare il dispositivo.

Non manca il tasto WPS che con un semplice tocco ti consente di associare il ripetitore al modem principale, ed utilizzarlo così come extender. Tuttavia, l’AC55 di Asus offre anche altre due modalità di funzionamento, in modo da offrire la massima flessibilità. La prima è come router, grazie ad una porta RJ45 Gigabit LAN. Attraverso il collegamento via cavo avrai la massima stabilità e velocità della rete. La seconda, invece, è come access point (AP). Questa ti consente di generare una rete privata dedicata ai tuoi dispositivi, con nome e password diversi da quella primaria. In sostanza, avrai a disposizione un pratico dispositivo con cui gestire in maniera semplice e veloce la rete in modo da ottenere il massimo dalla tua connessione.

Grazie ad uno sconto del 25%, il ripetitore Asus AC55 è disponibile su Amazon a soli 59,67 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.