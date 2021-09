ASUS annuncia nuovi notebook con schermo OLED

ASUS ha annunciato nuovi notebook durante l'evento virtuale “Create the Uncreated“. Tutti hanno uno schermo OLED, quindi offrono una qualità visiva molto elevata. I vari modelli fanno parte delle serie ZenBook, VivoBook e ProArt. Saranno disponibili in tutto il mondo, ma i prezzi per il mercato italiano verranno comunicati nelle prossime settimane.

ASUS ZenBook, VivoBook e ProArt con schermo OLED

I nuovi notebook della serie VivoBook sono VivoBook Pro 14/15 e VivoBook Pro 14X/16X, ognuno dei quali offerti con processori Intel Core di undicesima generazione o AMD Ryzen 5000. I VivoBook Pro 14/15 hanno uno schermo OLED da 14 e 15,6 pollici con risoluzione fino a 2880×1800 pixel (sono disponibili anche modelli con schermo retroilluminato a LED), processori Intel fino al Core i7-11370H o AMD fino al Ryzen 9 5900 HX, fino a 32 GB di RAM SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3050.

I VivoBook Pro 14X/16X hanno specifiche simili, ma è possibile scegliere configurazioni con schermo OLED 4K e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Tutti integrano varie porte USB, uscita HDMI e card reader microSD. I modelli con processori Intel supportano anche lo standard Thunderbolt 4.

I nuovi notebook della serie ZenBook sono ZenBook 14X e ZenBook 14 Flip. Anche in questo caso la principale differenza è rappresentata dal processore. ZenBook 14X ha uno schermo da 14 pollici (IPS 2.5K, OLED 2.8K e OLED 4K), processori Intel fino al Core i7-1165G7 o AMD fino al Ryzen 9 5900HX, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o NVIDIA GeForce MX450.

Specifiche simili per ZenBook 14 Flip, ma si tratta di un convertibile, quindi lo schermo può essere ruotato fino a 360 gradi.

I nuovi notebook della serie ProArt sono ProArt Studiobook 16 e Pro 16. Essendo progettati specificamente per i creatori di contenuti, ASUS ha scelto componenti hardware migliori: schermo da 16 pollici (IPS 2.5K e OLED 4K), processori Intel fino al Core i9-11900H e Xeon W-11955M o AMD fino al Ryzen 9 5900HK, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 4 TB e schede video NVIDIA fino alle GeForce RTX 3070 e RTX A5000.