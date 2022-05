ASUS annuncia nuovi Zenbook Pro e Zenbook S

ASUS ha presentato i nuovi Zenbook Pro e Zenbook S durante l’evento online “The Pinnacle of Performance“. I sei modelli sono notebook tradizionali, convertibili e dual screen che possono soddisfare ogni esigenza, grazie alla perfetta combinazione tra design, prestazioni e funzionalità. Ovviamente il produttore taiwanese ha scelto i recenti processori di Intel e AMD. I prezzi non sono stati comunicati.

ASUS Zenbook Pro: specifiche dei notebook

I quattro modelli Zenbook Pro sono Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) e Zenbook Pro 17 (UM6702). Lo Zenbook Pro 14 OLED ha uno schermo OLED da 14,5 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz. Il display secondario ScreenPad Plus ha invece una diagonale di 12,7 pollici. Entrambi sono touch e supportano la stilo. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Lo Zenbook 15 Flip OLED è invece un convertibile con schermo OLED da 15,6 pollici (2.8K a 120 Hz), processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o discreta Intel Arc A370M.

Lo Zenbook Pro 16X OLED è il modello di punta della serie con schermo OLED 4K da 16 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3060.

Infine, lo Zenbook Pro 17 ha uno schermo IPS da 17,3 pollici, processori AMD Ryzen 6000, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3050.

ASUS Zenbook S: specifiche dei notebook

I nuovi Zenbook S sono Zenbook S 13 OLED (UM5302) e Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302). Entrambi hanno uno schermo OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 2.8K, ma il secondo modello è convertibile e supporta la stilo. Cambiano anche i processori: Intel Core di dodicesima generazione per Zenbook S 13 Flip OLED e AMD Ryzen 6000 per Zenbook S 13 OLED.

La dotazione hardware comprende inoltre 8/16 GB di RAM (anche 32 GB per Zenbook S 13 Flip OLED), SSD fino a 1 TB e scheda video integrata (Intel Iris e AMD Radeon). Tutti i modelli delle serie Zenbook Pro e Zenbook S supportano la connettività WiFi 6E e offrono diverse porte per il collegamento di dispositivi esterni.

ASUS non ha comunicato i prezzi dei nuovi notebook, quindi si dovrà attendere l’arrivo sul mercato. Su Amazon ci sono numerosi modelli in offerta, come lo Zenbook Flip 13 a 799,00 euro.

