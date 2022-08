ASUS Chromebook a 99€: lo sconto imperdibile su Amazon

Un ASUS Chromebook compatto e leggero da portare sempre con te e che sia veloce e sempre reattivo per la tua produttività. L’offerta di Amazon è quello che fa per te dato che ti permette di portartelo a casa a soli 99€: lo sconto eccezionale è subito applicato sul prezzo di listino.

ASUS Chromebook a 99€: praticità e produttività praticamente ovunque

Questo piccolo ASUS Chromebook si contraddistingue appunto per le sue dimensioni particolarmente ridotte per un peso complessivo di appena 1.2 chilogrammi. Velocità e funzionalità ti sono garantite dal processore Intel Celeron N4020, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 e soprattutto dal sistema operativo Chrome OS.

Veloce, semplice, sicuro e sviluppato da Google lo trovi presente su ogni Chromebook e garantisce dispositivi veloci nel tempo grazie agli aggiornamenti automatici regolari, antivirus integrato che protegge da malware e l’archiviazione in Cloud per non appesantire l’hardware.

Nonostante le dimensioni contenute, hai anche tutta la connettività di cui hai bisogno con porte USB di tipo C, WiFi 802.11ac dual-band e una webcam da 720p per le tue videochiamate. L’interfaccia semplice ed intuitiva ti permetterà di svolgere in modo pratico tutte le tue attività quotidiane contando anche sulle diverse applicazioni disponibili su Google Play Store.

Approfitta dello sconto e acquista questo ASUS Chromebook a soli 99€. Un prezzo irrisorio per un piccolo portatile veloce, pratico e che rivoluzionerà per sempre la tua produttività in giro.

