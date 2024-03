ASUS Chromebook CX1 a 229€? TUTTO VERO su Amazon

A un prezzo incredibilmente vantaggioso, oggi ti assicuri un ottimo ASUS Chromebook CX1. Perfetto per chi viaggia spesso e ha bisogno di un dispositivo leggero e pratico, ma comodo quanto un computer. Acquistalo adesso in super offerta su Amazon. Ora è tuo a soli 229 euro, invece di 349 euro.

Si tratta di un’offerta pazzesca che devi subito prendere al volo. Non sappiamo quanto durerà, visto il prezzo così conveniente. Inoltre, grazie alla tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione e la possibilità di pagarlo a rate tasso zero. Acquistalo da soli 45,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

ASUS Chromebook CX1: sempre veloce come il primo giorno

Con ASUS Chromebook CX1 sarà amore a prima vista e per sempre. Infatti, grazie al sistema operativo ChromeOS è sempre veloce e fluido come il primo giorno. Il suo straordinario display da 14 pollici è l’ideale in mobilità per spazio contenuto e leggerezza, ma non rinuncia a immagini fantastiche anche per l’intrattenimento in viaggio.

Con 4GB di RAM e 64GB di ROM hai tutto il necessario per affrontare qualsiasi sfida di lavoro, scuola o per goderti un intrattenimento con i fiocchi. Registrando il tuo acquisto su Google One ottieni 100GB di spazio di archiviazione cloud e VPN gratis per 1 anno. Scopri tutti i vantaggi di questa offertona.

Acquistalo subito a soli 229 euro, invece di 349 euro. Questa promozione è un regalo di Amazon per tutti i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.