ASUS Chromebook con CPU Intel e Wi-Fi 6: il prezzo crolla

Ottimo per gestire operazioni quotidiane come la navigazione, la comunicazione da remoto, la gestione di documenti e posta elettronica, ma anche per l’intrattenimento multimediale e lo streaming, ASUS Chromebook CX1 è il notebook protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo rende un vero affare. È infatti messo in vendita dall’e-commerce con uno sconto di 100 euro sul listino che ne fa crollare il prezzo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza e le caratteristiche principali.

La super offerta Amazon su ASUS Chromebook CX1

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS con aggiornamenti rilasciati direttamente da Google e accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4500 con Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, memoria interna eMMC da 128 GB, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam 720p, altoparlanti, lettore microSD, due porte USB 3.2 Type-A e due Type-C, jack audio. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

A racchiudere ogni componente un case compatto ed elegante, nella colorazione Argento, con spessore pari a soli 1,87 centimetri e peso che si attesta a 1,47 chilogrammi. In questo momento, ASUS Chromebook CX1 può essere tuo al prezzo finale di soli 279 euro grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico da Amazon. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta né quante siano le unità in promozione, meglio approfittarne finché in tempo.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se si effettua subito l’ordine, entro domani il notebook ChromeOS arriverà a casa, pronto per la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

