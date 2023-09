ASUS Chromebook Flip: il convertibile in SUPER SCONTO su Amazon

ASUS Chromebook Flip gioca la sua forza sul fattore convertibilità: grazie alla cerniera ruotabile e al display touchscreen è un dispositivo che può diventare, all’occorrenza, un pratico tablet o un velocissimo notebook con tutti i vantaggi di Chrome OS. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico sconto: 279 euro invece di 399. Una opportunità da non perdere.

ASUS Chromebook Flip: il convertibile da avere

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è il perfetto equilibrio tra design elegante e prestazioni potenti. Questo notebook convertibile è dotato di uno straordinario display da 14 pollici che offre immagini nitide e coinvolgenti grazie alla risoluzione FHD. E il display touchscreen ti permette di interagire con il tuo dispositivo in modo intuitivo, rendendo le tue attività quotidiane ancora più semplici.

Grazie al processore Intel, questo Chromebook offre prestazioni eccellenti per tutte le tue esigenze. Puoi navigare sul web, lavorare su documenti, guardare video e tanto altro senza problemi di rallentamento. La velocità e la reattività di questo notebook ti stupiranno.

ASUS ha fatto un passo in avanti anche in termini di sostenibilità. Il Chromebook Flip CX1400FKA incorpora materiali riciclati nel suo design, rendendolo una scelta più amica dell’ambiente. Non solo stai ottenendo un dispositivo performante, ma anche uno che è stato progettato con il futuro del nostro pianeta in mente.

Grazie agli aggiornamenti automatici e alla protezione antivirus integrata di Chrome OS, il tuo dispositivo sarà sempre al sicuro e aggiornato. Non dovrai preoccuparti di scaricare manualmente gli aggiornamenti o di cercare soluzioni antivirus.

Tieni presente che questa offerta è a tempo limitato, quindi non aspettare troppo. Un notebook convertibile ASUS di alta qualità a soli 279 euro è un’occasione che non si presenta tutti i giorni. Non dovrai più rinunciare alla produttività e alla versatilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.