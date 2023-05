ASUS Chromebook Flip: il nuovo prezzo Amazon è imbattibile (-150€)

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è il notebook convertibile, versatile e affidabile che stavi cercando. Questo dispositivo ti permette di passare facilmente dalla modalità laptop a quella tablet, grazie al suo display touchscreen da 14 pollici che ruota a 360 gradi. Puoi usarlo per lavorare, studiare, navigare o divertirti con le tue app preferite.

Tieniti forte perché oggi puoi averlo al suo prezzo migliore di sempre: solo 249 euro contro i 399 euro di listino. Con la spedizione gratuita e Prime potrai riceverlo a casa nel giro di 24 ore.

ASUS Chromebook Flip: sia tablet, che laptop, sempre efficiente

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è alimentato dal processore Intel Celeron N4500, che offre prestazioni eccellenti per le tue attività quotidiane. La memoria eMMC da 64 GB ti garantisce spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e accedere rapidamente al sistema operativo ChromeOS. Questo sistema operativo ti offre una esperienza informatica personalizzata, sicura e aggiornata, basata sul cloud e sul browser Chrome.

Perché non menzionare poi il suo design elegante e sostenibile, con un colore argento trasparente e materiali riciclati integrati. Il notebook si presenta sottile, leggero e ultra-portatile, ideale per accompagnarti ovunque tu vada. Inoltre, la batteria ha un’autonomia fino a 12 ore, per non lasciarti mai a corto di energia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è disponibile su Amazon a soli 249 euro invece di 399 euro. Risparmia il 38% sul prezzo di listino e approfitta della spedizione gratuita e dei resi gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.