ASUS Chromebook: il prezzo CROLLA al minimo storico su Amazon

ASUS Chromebook C425TA è un ottimo notebook da 14 pollici con display touchscreen che puoi acquistare adesso su Amazon al suo minimo storico. Il prezzo è infatti di 219 euro, contro i 310,50 originali: hai la spedizione Prime inclusa e puoi riceverlo a casa nel giro di 48 ore.

ASUS Chromebook in offerta: veloce, elegante e dura a lungo

Questo ASUS Chromebook si presenta con un display FHD touchscreen con cornici sottili NanoEdge per un rapporto schermo-corpo dell’85%, cerniera piatta a 180° e tastiera retroilluminato. Molto leggero e compatto, ha uno spessore di 16.9mm e un peso di appena 1.44 kg per portarlo facilmente sempre con te.

La scheda tecnica include un processore Intel Core M3-8100Y, scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ad alimentare il sistema operativo Chrome veloce, semplice, sicuro e sviluppato da Google.

La piattaforma è stata pensata per chi è alla ricerca di un PC portatile versatile e funzionale, con un’interfaccia semplice e intuitiva per il lavoro, lo svago e lo studio. E non delude neanche per quanto riguarda la connettività con porta USB di tipo-C, slot per schede microSD, webcam a 720p, WiFi 802.11ac e batteria fino a 12 ore.

Tutto questo ti costa soltanto 219 euro, per un prezzo che è letteralmente crollato all’improvviso. Ti conviene approfittarne.

