ASUS Chromebook: a questo prezzo è un regalo

Piccolo, leggero, compatto ed economico: cosa vuoi di più? Stiamo parlando di ASUS Chromebook C223, protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che lo rende disponibile a prezzo stracciato. Il laptop non è mai stato così conveniente. È la scelta giusta se stai cercando un portatile per navigare o per l’intrattenimento multimediale.

Il laptop ASUS Chromebook C223 non è mai stato così conveniente

Tutto ruota attorno al display da 11,6 pollici con risoluzione HD e superficie anti-riflesso. Tra le specifiche tecniche trovano posto anche il processore Intel Celeron N3350 affiancato da GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna eMMC per il salvataggio dei dati. Completano la dotazione WiFi dual band, Bluetooth, uno slot microSD, la porta USB Type-C, la webcam con microfono, gli altoparlanti e una batteria con autonomia elevata. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Le funzionalità sono quelle descritte nella scheda del prodotto, basate sul sistema operativo Chrome OS di Google. C’è anche il supporto alle applicazioni Android, da scaricare direttamente dalla piattaforma ufficiale Play Store per il massimo dell’affidabilità e della sicurezza.

ASUS Chromebook C223 è la scelta adatta per chi cerca un portatile economico che, all’occorrenza, può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività come editing documenti e posta elettronica. Quanto costa? Meno di quello che pensi: solo 179 euro oggi su Amazon grazie allo sconto temporaneo. È al prezzo minimo storico, con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un giorno. Approfittane prima del sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.