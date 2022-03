Decoder TV semplice e multifunzioni: ecco lo sconto

Se hai bisogno di un decoder TV per ricevere i canali del nuovo digitale terrestre, perché non scegliere un modello che non si limita a sintonizzarsi sulle nuove frequenze? Qui è dove te ne segnaliamo uno multifunzione, acquistabile oggi approfittando dello sconto interessante proposto da Amazon.

Digitale terrestre: questo decoder fa tutto

Il design è quello visibile nelle immagini di seguito, con porte HDMI e SCART per la connessione. Offre il pieno supporto all’alta definizione (1080p) e a tutti gli standard più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4). All’occorrenza può trasformarsi in un lettore multimediale o in un registratore semplicemente connettendo una chiavetta o un disco fisso esterno alla porta USB integrata. Così diventa possibile riprodurre contenuti come video, musica e foto o salvare i propri programmi preferiti per rivederli in tutta tranquillità in un secondo momento. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, collegando un adattatore WiFi è anche possibile accedere allo streaming dei video di YouTube. A completare il quadro sono il telecomando incluso e funzionalità come la guida elettronica e la numerazione automatica dei canali.

Oggi hai la possibilità di far tuo questo decoder DVB-T2 multifunzione per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 25,49 euro, approfittando dello sconto Amazon. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime: se lo compri ora, domani sarà collegato al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.